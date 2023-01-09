Aç kalıp, köye inen yaban hayvanları kamerada

Nurbay USTA/ŞAVŞAT(Artvin), (DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde karla kaplanan doğal yaşam alanlarından Meşeli köyüne inip, yiyecek arayan yaban hayvanları kameraya yansıdı.
Soğuk ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Artvin'in Şavşat ilçesi Meşeli köyüne inen aralarında kurt, tilki ve domuzların yer aldığı yaban hayvanları, özellikle sahiplerinin il dışında olduğu evlerin çevresinde yiyecek aradı. Yabani hayvanların yiyecek arayışı, kameralara da yansıdı. Görüntülerde; kar üzerinde dolaşarak yiyecek bulamayan yaban hayvanlarının ormana yönelip, gözden kayboldukları görülüyor.
Köylülerden, Ankara'da oturan Yücel Küçükaltun, "Köyümü çok seviyorum. Memleket özlemini güvenlik kamera görüntülerini izleyerek gideriyorum. En son baktığımda köye sıkça yabani hayvan indiğini gördüm. Hayvanların kış aylarında yiyecek bulmakta zorlandıklarını görünce çok üzüldüm. İlk fırsatta köyde doğaya yiyecek bırakmak için çalışma yapacağım. Bu doğa, hepimizin" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2023-01-09 10:58:52
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