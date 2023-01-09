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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de kardan 8 köy yolu kapandı, 2 okul tatil edildi

DHA

Artvin'de kardan 8 köy yolu kapandı, 2 okul tatil edildi


Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 köy yolu ulaşıma kapandı, 2 köy okulu 1 gün süreyle tatil edildi.
Doğu Karadeniz'de soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle Artvin'de 8 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bu arada Borçka ilçesindeki Camili Yatılı Bölge Okulu ile Murgul ilçesindeki Damar Köyü İlkokulu'nda eğitim-öğretime 1 süreyle ara verildi.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimetreyi aştı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA
2023-01-09 11:27:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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