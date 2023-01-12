'Sakin şehir' Şavşat, bembeyaz oldu

Nurbay USTA/ ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN'in 'sakin şehir' unvanlı Şavşat ilçesi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı.
İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen 'Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda 'sakin şehir' unvanı verilen, Artvin'in Şavşat ilçesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Özellikle yazın ve sonbaharda ilgi odağı olan ilçede, kar yağışıyla güzel görüntüler çıktı. Mimarisi, kültürü ve doğasıyla ziyaretçi çeken Şavşat'ta tescilli yöre motifli ahşap evler, beyaz örtüyle havadan görüntülendi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2023-01-12 14:34:16
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