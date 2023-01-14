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Suların yükseldiği Yusufeli'nde göç hızlandı

DHA

Suların yükseldiği Yusufeli'nde göç hızlandı


Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Çoruh Nehri´ne inşa edilen Yusufeli Barajı'nda depolanan 49 milyon metreküp su ile su seviyesi 63 metreye ulaştı. Baraj nedeniyle tahliye işlemleri süren ve ay sonunda suyun ulaşması beklenen eski yerleşim yerindeki taşınmada ise sona gelindi. Vali Yılmaz Doruk, taşınma işlemlerinin hızlandığını belirterek, "Baraj hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Bu ay sonu itibarıyla Yusufeli´nin eski yerleşim yerine suyun geleceğini değerlendiriyoruz. Bu alanlarda tüm tedbirleri alıyoruz" dedi.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. Baraj, Türkiye'nin 5'inci büyük kenti olan 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı elektriği de üretebilecek.
BARAJ KAPAKLARI TEST EDİLDİ
Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından barajda su seviyesinin artışını kontrol eden 4 dipsavak test edildi. DSİ´den yapılan açıklamada, "Yusufeli baraj gövdesi üzerinde bulunan ve su tutma programına uygun bir şekilde su seviyesinin yükselmesini kontrol edecek olan 4 adet dipsavak açılıp kapatılarak test edilmiştir" denildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 22 Kasım'da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda, 49 milyon metreküp su depolandı. Barajda su seviyesi ise 63 metreyi aştı. Tahliye edilen köylerin su altında kalmaya başladığı Yusufeli´nde ilçe merkezine ise suyun ay sonuna doğru ulaşması bekleniyor. İlçede konutların tamamına yakını taşınırken, iş yerlerinin hızlanan taşınma süreci ise sürüyor. 
`TİCARİ HAYAT DA CANLANDI´
Yusufeli ilçesinin eski ve yeni yerleşim yerlerinde incelemelerde bulunan Vali Yılmaz Doruk vatandaşların konutlarına büyük ölçüde taşındığını belirterek, "Kalan vatandaşlarımız da toparlanıyor. Çok fazla eski yerleşim alanında yaşayan insanımız kalmadı. İş yerlerinin taşınması ile ilgili çalışmalar hızlandı. Yeni yerleşim alanında iş yerlerimiz faaliyete başladı. Vatandaşlarımızdan sonra yeni alanda ticari hayat da canlandı. Kimi iş yerlerinde tadilat var. Onlarda bitince şehir bütünüyle buraya taşınmış olacak. Vatandaşların talepleri ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İlave sanayi dükkanları için temelleri açtık. Yakın zamanda orada inşaat çalışmalarımız başlayacak. 1´inci bölgede ticari alanlar için ihale işlemleri başladı. Hak sahibi olmayan vatandaşlara ilave dükkanlar üreteceğiz. Çok kısa sürede Yusufeli yeni yerleşim alanında yaşamaya devam edecek" diye konuştu.
Barajda su seviyesinin arttığını belirten Vali Doruk, "Baraj hızlı bir şekilde dolmaya devam ediyor. Bu ay sonu itibarıyla Yusufeli´nin eski yerleşim yerine suyun geleceğini değerlendiriyoruz. Bu alanlarda tüm tedbirleri alıyoruz. Kontrollü bir şekilde baraj dolduruluyor" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-01-14 10:36:34

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