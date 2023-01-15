Buzlu yolda kayan minibüs askıda kaldı

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Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),(DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde buzlu yolda kayan minibüs, yamaçtaki ev ile kaldırım arasında askıda kaldı. Minibüs sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde Çoruh Nehri´ne inşa edilen Yusufeli Barajı suları altında kalacak, taşınma süreci süren eski ilçe merkezinde meydana geldi. Hulusi Albayrak idaresindeki 25 ACP 795 plakalı minibüs, buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, kaldırıma çarptı. Yamaçta boş haldeki tek katlı ev ile kaldırım arasında askıda kalan minibüsün sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı.

Çekiciyle bulunduğu yerden kaldırılan minibüsün sürücüsü Albayrak, "Taşınma sürecinde su tesisatları kesik olduğundan yollarda biriken su buzlanmış. Biz de kaydık; Allah´a çok şükür önemli bir şey olmadı" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-01-15 11:10:40



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