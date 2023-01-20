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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Yusufeli´nde çocuklara karnelerini dağıttı (2)

DHA

Bakan Soylu, Yusufeli´nde çocuklara karnelerini dağıttı (2)


DEREİÇİ KÖYÜNDEKİ AFET KONUTLARINI İNCELEDİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Artvin´in Yusufeli ilçesinde, 17 Mart 2021'de Dereiçi köyünde çıkan yangında evleri zarar gören afetzedeleri ziyaret etti. TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutları inceleyen Bakan Soylu, burada yaptığı açıklamada, yangın felaketinin yaşandığı gün gelerek vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Bakan Soylu, "O zaman onlarca ev yandı. Biz o sabah Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edip, talimatlarını alıp, Murat Kurum Bakanımızla birlikte buraya geldik. Burada hem geçmiş olsun dileklerimizi ilettik hem de neler yapabileceğimiz konusunda değerlendirmeler ortaya koyduk. 2 yıl dolmadı ve burada arazi çok müsait olmamasına rağmen yaklaşık 42 konut o zaman yanan konutların yerine hak sahipleri tespit edilerek yapıldı. 65 hayvan barınağı ve ahır da yapılarak bunlar kura aşamasına geldi. Köylülerimizin başka istekleri olup olmadığını kendileriyle görüştük" dedi.
`BİZDEN SONRAKİ NESİLLERE ÖRNEK OLACAK´
Yeni afet ve felaketlerin yaşanmamasını temenni eden Bakan Soylu, "Türkiye´nin neresi olursa olsun, hatta dünyanın neresinde olursa olsun bir mağduriyete uzanacak bir devletimiz var. Geçmiş zaman diliminde bu meselelerin sahipsiz kaldığını biliyoruz, yaşadık. Oysa bugün var olduğumuz zaman dilimi içerisinde milletimiz `nerede bu devlet´ değil, `Allah devletimizden razı olsun´ diyor. Bugün burada sadece bir mağduriyetin yerine ikame yapılıyor değil, aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir vizyon var. Köylerimiz ve şehirlerimizde özellikle afet sonrası öyle evler, yerleşim alanları yapacağız ki bunlar bizden sonraki nesillere örnek olacak. Özellikle afet bölgelerinde yaptığımız köy konutları, yine burada yaptıklarımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedef ve vizyon doğrultusunda devletimiz tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ile hep birlikte el ele en ufak bir eksiklik ve ihmal ortaya koymadan yapılmaya çalışılmaktadır. İnşallah bir daha böyle bir yangınla afetle karşı karşıya kalınmadan burada yeni önlemler alınarak gelecek nesiller çok daha sağlıklı ve güzel imkânlarla hayatlarına devam ederler" diye konuştu.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-01-20 13:48:22

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