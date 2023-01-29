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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı´nda 73 milyon metreküp su depolandı

DHA

Bakan Kirişci: Yusufeli Barajı´nda 73 milyon metreküp su depolandı


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, su tutma işlemi süren Yusufeli Barajı´na ilişkin "Şu ana kadar 73 milyon metreküp su depolanmış ve su seviyesi 73 metreye yükselmiştir. Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Artvin´e gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törenle su tutma süreci başlatılan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı. Baraj gövdesi ve santral bölümünde inceleme yapan Bakan Kirişci, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.  
`TÜRKİYE YÜZYILI'NIN SEMBOL ESERLERİNDEN BİRİDİR´
Yusufeli Barajı'nın Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden biri olduğunu belirten Bakan Kirişci, "Uzun ve zorlu bir sürecin ardından tamamlanan mühendislik harikası bu dev eser, proje, inşaat, elektromekanik, kamulaştırma, yeniden yerleşim ve diğer faaliyetlerin maliyetleri ile toplamda 34 milyar TL'ye mal olmuştur. Ülkemizin en yüksek barajı olan Yusufeli, 275 metrelik yüksekliği çift eğrilikli beton kemer barajlar kategorisinde dünyanın da 5´nci en yüksek barajıdır. Mühendislik dehası olarak ifade edebileceğimiz bu abidevi eser, insanımızın inandığında neler yapabileceğini geleceğe gösterecektir. AK Parti Hükümetleri döneminde inşa edilen bu projelerin hepsi çok önemlidir ama Yusufeli Barajı ve HES, görkemi ve ihtişamıyla Türkiye Yüzyılı'nın sembol eserlerinden biridir" ifadelerine yer verdi.
`ENERJİ ÜRETİM KAPASİTESİ YÜZDE 2 ORANINDA ARTACAK´
Yusufeli Barajı´nda hidroelektrik santralinin devreye alınmasıyla Türkiye´nin enerji üretim kapasitesinin yüzde 2 oranında artacağını kaydeden Bakan Kirişci şöyle konuştu:
"Türk mühendislerinin akıl teri olan Yusufeli Barajı'nda elektrik üretimine bu yılın Aralık ayında veya 2024 yılı Şubat ayında tam kapasiteyle başlanması planlanmaktadır. Barajımızın kurulu gücü 558 MW, yıllık ortalama enerji üretimi ise 1 milyar 900 milyon kilowatsaattir. Bu miktar, 2,5 milyon kişinin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak düzeydedir. Bu üretim miktarı, Antalya kadar büyük bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına gelmektedir. Yusufeli Barajı ve HES, 750 bin adet yerli ve milli otomobil TOGG'un enerjisini üretebilecek kapasitededir. Bu muhteşem tesis, üreteceği enerji ile ekonomimize yıllık 5 milyar TL katma değer sağlayacaktır. Yusufeli Barajı ve HES, aşağısında bulunan barajların en yüksek verimle çalışması için Çoruh Nehri'nin akış rejimini ayarlama yeteneğine sahip yegâne depolama tesisidir. Yusufeli Barajı mansabındaki Artvin, Deriner, Borçka ve Muratlı barajlarının enerji üretim kapasitelerini yaklaşık yüzde 15 arttıracaktır. Yusufeli Barajı ve HES'in devreye alınmasıyla birlikte ülkemizin toplam hidroelektrik enerji üretim kapasitesi yüzde 2 oranında artacaktır. Yusufeli Barajı Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı önemli ölçüde tutarak, diğer barajların ömrünün uzamasına vesile olacak ve Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacaktır."
`73 MİLYON METREKÜP SU DEPOLANDI´
390 günün sonunda barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacağını aktaran Bakan Kirişci, "Yusufeli Barajı'nda 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsen katılım ve talimatlarıyla su tutulmaya başlanmıştır. Şu ana kadar 73 milyon metreküp su depolanmış ve su seviyesi 73 metreye yükselmiştir. Bundan sonraki süreçte, kontrollü olarak su depolanmasına devam edilecektir. Baraj rezervuarında günlük maksimum 1 metre su yükselmesi olacak şekilde 20 Ağustos 2023 tarihinde test üretimine başlanmasını planlamaktayız. 390 günün sonunda da barajın maksimum işletme kotu olan 710 metreye ulaşılarak, tam kapasiteyle enerji üretimine başlanacaktır. Toplam depolama hacmi yaklaşık 2,1 milyar metreküp olan barajda biriktirilecek, su miktarı ise İzmir'in 6 yılda tükettiği içme ve kullanma suyuna eşittir" diye konuştu. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-01-29 19:11:39

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