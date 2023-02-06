Sahara Geçidi'nde minibüs ile 2 iş makinesi üzerine çığ düştü: 14 kişi kurtarıldı



Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)-ARTVİN'deki 2 bin 600 rakımlı Sahara Geçidi'nde minibüs ile kar küreme çalışması yürüten 2 iş makinesi üzerine çığ düştü. Kısmen çığ altında kalan 2 operatör ile minibüsteki 12 kişi kurtarıldı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan kara yolunda 2600 rakımlı Sahara Geçidi'nde Karayolları ekipleri, kardan kapanan yolda küreme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmaları sırasında Ardahan-Şavşat kara yolunun 80'nci kilometresine çığ düştü; 2 iş makinesi ve Ardahan'dan Şavşat'a giden Erdi Aslan idaresindeki 08 M 8074 plakalı yolcu minibüsü, kısmen kara gömüldü. Kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İş makinesindeki 2 operatör ve minibüsteki sürücü ile 11 yolcu, yolda görev yapan diğer Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan 14 kişi, bölgedeki Kara yolları şantiyesindeki güvenli alana ulaştırıldı. Ekiplerin bölgede yol açma çalışması sürüyor. Bu arada yaşadıklarını anlatan minibüs sürücüsü Erdi Aslan, "Aracımız üzerine çığ düştü. 1 saniye ile kurtulduk. Yaşayacak daha günümüz varmış. Çok şükür, olumsuz bir şey olmadı" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-02-06 12:56:44



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