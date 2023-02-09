Artvin'de tünel girişinde heyelan (2)

HEYELAN ANI KAMERADA
Artvin'de Kopmuş Tüneli girişinde meydana gelen heyelan anı, Karayollarına ait güvenlik kamerasınca görüntülendi. Görüntüde, TIR'ların park halinde olduğu tünel girişindeki yamaçtan heyelanla hızla kopan kaya parçaları ve toprağın yolu kapadığı, ardından da çevreyi toz bulutu kapladığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Nurbay USTA
2023-02-09 15:09:49
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