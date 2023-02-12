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'Dereiçi´nin güzel insanları' depremzedelerin yanında

DHA

'Dereiçi´nin güzel insanları' depremzedelerin yanında


Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),(DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde yaklaşık 2 yıl önce çıkan yangında 52´si küle dönüp, 193 yapının zarar gördüğü, ülkenin dört bir yanından gönderilen yardımları, fazla bularak israf olmaması için başka ihtiyaçlılara iletilmesi çağrısında bulunan Dereiçi köylüleri, Türkiye´yi yasa boğan yıkıcı depremler sonrası başlatılan yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Aralarında topladıkları parayı AFAD´a bağışlayan köy halkı, kamyonet dolusu yaşam malzemelerini de depremin vurduğu afet bölgesine gönderdi. 
Yusufeli'nin 176 haneli, 400 nüfuslu Dereiçi köyünde, 17 Mart 2021'de evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki evlere sıçradı. Evleri yanan aileler, kendilerini dışarı atıp, ahırlardaki hayvanlarını kurtarmaya çalıştı. İhbarla bölgeye Orman Müdürlüğü'ne ait arazözler ile itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyüyen yangını 8 saatte kontrol altına alıp, söndürdü. Yangında 52'si ev olmak üzere ahır ve samanlıklarla 193 yapı hasar gördü, 30 büyükbaş da öldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) evleri yananlara, yatay mimarili ve taş-ahşap karışımı ile yeni konutlar inşa edildi.
AFETZEDELERİ UNUTMADILAR
Korku dolu anların yaşandığı, bakanlıklar ve bağlı kuruluşların çalışmaları ile yangının izleri silinen köyde vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından başlatılan yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Aralarında topladıkları 20 bin TL´yi aşkın parayı AFAD´ın hesabına bağışlayan köy halkı, soğuk hava şartlarıyla mücadele eden depremzedelere kışlık giyecek, battaniye, yatak gibi pek çok ihtiyaç malzemesini de kolileyerek, doldurduğu kamyonetlerle `Deprem Yardımları Toplama ve Koordinasyon Merkezi´ne teslim etti. Köy halkı ayrıca ısınma ihtiyacının karşılanması için hazırladıkları 3 kamyon odunu da deprem bölgesinde ulaştırdı.
`ELİMİZDEN GELEN YARDIMI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ´
Dereiçi köyünün muhtarı Sabri Duman, büyük yangın felaketi yaşadıklarını ve yaraların sarıldığını belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce yangın felaketi geçirdik. Türkiye´nin her tarafından bizlere yardımlar geldi; acımızı paylaştılar. Ülkemiz olarak büyük bir deprem felaketi yaşadık. Oradakilere yardımcı olabilmek için köy genelinden yardımlar, koliler topladık, para topladık. Parayı AFAD´ın hesabına yatırdık. Oradakilerin yaralıların bir nebze sarılabilmesi için bizler de elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz" dedi.
`ALLAH HERKESİN YARDIMCISI OLSUN´
Köylülerden Mevlüt Coşan da "Yangın afeti geçirdik, depremde yaşanan acıyı bizler de hissettik. Bizler de elimizden geldiği kadar aramızda yardım topladık. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.
YANGIN SONRASI ANLAMLI ÇAĞRI GELMİŞTİ
Öte yandan yangın afeti sonrası Türkiye´nin dört bir yanından yardım yağan köyde evleriyle birlikte yok olan anılarının hüznünü bir kenara koyan Dereiçi köylüleri; artık ihtiyaçlarının karşılandığını ve daha fazla gönderilmemesini istedikleri yardımların, israf olmaması için başka yerlerdeki farklı ihtiyaç sahiplerine iletilmesini istemişti. Dereiçi halkı, kendilerine gelen gıda ve bazı eşyalardan oluşan yardımları, 14 gün sonra Artvin´de çıkan diğer yangında, 11 evin kullanılamaz hale geldiği Ortaköy köyü halkına da göndermişti. Örnek dayanışmaya ilişkin DHA'nın servis ettiği haber sonrası Dereiçi halkının anlamlı çağrısı da, Türkiye'yi duygulandırmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-02-12 09:52:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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