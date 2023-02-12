Gürcistan'da 4.5 büyüklüğünde deprem; Artvin'de de hissedildi

Nurbay USTA/ARTVİN,(DHA)GÜRCİSTAN'ın Shuakhevi-Acara bölgesinde 4.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem, Artvin'de de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Gürcistan'ın ShuakheviAcara olarak belirlediği deprem, saat 11.07'de oldu. Yerin 7,52 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, Artvin'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk olmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA
2023-02-12 12:00:33
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