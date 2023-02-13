Sular altında kalacak ilçenin ağaçları, depremzedeleri ısıtacak



Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN'de su tutma süreci süren, 'Türkiye'nin en yüksek barajı' Yusufeli Barajı ile sular altında kalacak Yusufeli ilçesinde halk, anılarla birlikte suya gömülecek ağaçları kesip, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için oduna dönüştürdü. El ele verilerek çuvallanan odunlar, TIR'larla deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı ile sular altında kalacak ilçede halk, Türkiye'yi yasa boğan yıkıcı depremler sonrası yardım seferberliğine duyarsız kalmadı. Yeni inşa edilen yerleşim alanına taşınma sürecindeki Yusufeli ilçesinde halk, anılarla birlikte suya gömülecek ağaçları kesip, depremzedelerin ısınma ihtiyacı için oduna dönüştürdü. El ele verilerek çuvallanan odunlar, TIR'larla deprem bölgelerine ulaştırıldı.

'ÜŞÜYEN HALKIMIZ İÇİN AĞAÇLARIMIZI KESİYORUZ'

İlçedeki ağaçlarının baraj suları altında kalacağını belirten Ramazan Çakal, "Hepimizin başı sağ olsun. Allah, bir daha böyle acılar yaşatmasın. Deprem bölgesinde üşüyen halkımız için sular altında kalacak olan ilçemizdeki ağaçlarımızı kesiyoruz. Bütün Yusufeli halkı, burada gönüllü çalışıyor. 6-7 TIR dolusu odun gönderdik. İnşallah bu odunlarımızı da hazırlayıp, yükledikten sonra yerlerine ulaştıracağız. Bir nebze de olsa oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istedik. Elimizden gelen şimdilik bu" dedi.

'SOBA BOYUNDA KESİP ARAÇLARA YÜKLÜYORUZ'

Ağaçları keserek soba boyunda odunlar haline getirdiklerini anlatan Necati Çakmakçı, "Burada bulunan bütün ağaçlarımız sular altında kalacak. Bizlerde gece gündüz çalışarak ilçe merkezinde ve köylerdeki ağaçları yöre halkı olarak odun yapıp, depremzedelere göndermeye karar verdik. Kardeşlerimiz soğukta üşümesin. Soba boyunda kesip, araçlara yüklüyoruz. Allah, hepimizin yardımcısı olsun. Zor bir süreçten geçiyoruz. Hep birlikte bu günleri de aşacağız inşallah. Elimizden bu geliyor, keşke başka şeyler de gelebilse" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Ali Güzel ise "Onca ilimizde deprem oldu. Çok kişiyi kaybettik. Bizler de hayatta kalanlarız. O noktaya yardıma gidenler için 'Üşümesinler' diyerek elimizden geleni yapıyoruz. Ağaçlarımız sular altında kalacaktı. Kesiyoruz, kamyonlara yüklüyoruz. Onlar, bizim kardeşimiz. Her daim yanlarındayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-02-13 10:09:48



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