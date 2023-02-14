Odunları kızaklarla indirip depremzedelere gönderdiler



Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de Yanıklı ve Meşeli köylerinde vatandaşlar, sarp ve karlı arazide depremzedeler için hazırladıkları odunları, tahta kızaklarla indirip deprem bölgesine gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye´nin dört bir yanında seferber olan vatandaşlar, bölgeye yardımlarını sürdürüyor. Kent merkezine 70 kilometre mesafedeki 1300 rakımlı Yanıklı köyü ile 89 kilometre mesafedeki 1788 rakımlı Meşeli köyünde vatandaşlar, afetzedeler için imece usulü hazırladıkları odunları çuvallayıp karlı arazide tahta kızaklarla toplama merkezine taşıdı. İl Özel İdaresi´ne ait kamyonlara yüklenen odunlar Şavşat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Şavşat Belediyesi görevlilerine teslim edildi. El ele verilerek çuvallanan 60 tona yakın odun, kamyonlarla deprem bölgelerine gönderildi.

`HERKES CANLA BAŞLA YOĞUN BİR ÇABA GÖSTERDİ´

Yanıklı Köyü Muhtarı Cemal Genç, "Şu an köyümüzde kar yağışı var. Bazı mahalle yollarımıza kardan dolayı ulaşım güçlükle sağlanıyor. Bizler de çuvallara doldurduğumuz odunları bu Hızek dediğimiz tahta kızaklarla toplayarak deprem bölgesine gönderdik. Herkes canla başla odun yardımında bulunmak için yoğun bir çaba gösterdi. Asrın felaketi için bundan sonra da her türlü yardımlarımız devam edecek" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-02-14 16:55:58



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