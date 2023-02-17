Artvin- Şavşat yolu, heyelanda kayaların düşmesiyle kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİNŞavşat kara yolu, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

ArtvinŞavşat kara yolunun 42'nci kilometresindeki Soğuksu mevkisinde karın hızlıca erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarını temizlemek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA

2023-02-17 17:21:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.