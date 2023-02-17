Artvin- Şavşat yolu, heyelanda kayaların düşmesiyle kapandı

Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİNŞavşat kara yolu, heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
ArtvinŞavşat kara yolunun 42'nci kilometresindeki Soğuksu mevkisinde karın hızlıca erimesiyle heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kaya parçalarının düştüğü yol, ulaşıma kapandı. Kara yolları ekipleri, iş makinesiyle kaya parçalarını temizlemek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nurbay USTA
2023-02-17 17:21:53
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