Artvin- Ardahan kara yolu heyelanla kapandı

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Mehmet Can PEÇE/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna yuvarlandı. Karayolunun ulaşıma kapanmasına neden olan heyelan anı cep telefonu kameralarına yansıdı.

Artvin-Ardahan Karayolu'nun 39´uncu kilometresinde saat 16.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Şavşat ilçesi sınırlarında yer alan Pınarlı Köyü mevkisindeki yolun kenarında bulunan yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Ardahan arasında ve çevredeki köylere ulaşımı sağlayan karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Heyelan anı vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Mehmet Can PEÇE

2023-02-20 19:19:08



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