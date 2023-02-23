Kepçe operatörüne yol gösterirken üzerine çığ düştü; köylüler kurtardı



Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Şavşat ilçesinde iş makinesine yol gösterirken üzerine çığ düşen Kamil Çalışkan, kar altından operatör ve yardıma koşan köylülerce kurtarıldı. Yaşadığı o anları anlatan Çalışkan, "Karı bir müddet tırnaklarımla kazıdım, sonra çıkarıldım" dedi.

İlçeye bağlı Maden köyünde dün akşam saatlerinde ailesiyle, kızının nişanından dönen Kamil Çalışkan, kardan kapanan yolda çalışan iş makinesi operatörüne yol göstermek için otomobilinden indi. Yol güzergahını ekiplere anlattığı sırada, Çalışkan´ın üzerine çığ düştü. Kar kütlesinin altında kalan Çalışkan, otomobilden inen kardeşi, yardıma koşan köylüler ve ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. İhbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Çalışkan, kaldırıldığı Şavşat Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı.

`TIRNAKLARIMLA KAZDIM´

Sağlık durumu iyi olan Çalışkan, 4 metre yüksekliğindeki kar kütlesi altında yaşadığı o anları anlatarak, "Belki de 1 saat orada kaldım. Karı, bir müddet tırnaklarımla kazdım. Ekiplerin komşularım ve kardeşimin de yardımcı olması ile çıkarıldım. Çok şükür iyiyim. Burada sağlık çalışanlarına ve tüm ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YERİNİ ÇUBUKLA TESPİT ETTİ

Çığ altında kalan ağabeyinin yerini çubukla tespit ettiğini söyleyen Kemal Çalışkan da "Ağabeyim, kepçe operatörüne yolu gösterip, kılavuzluk yapmak için araçtan indi. Köprünün karşısında geçerken aniden yamaçtan kopan çığın altında kaldı. Hemen konumunu tespit etmeye çalıştık. Köylünün yardımı ile karı kazımaya başladık. Çubukla kar altında yerini tespit ettik ve kürekle kendisine ulaştık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2023-02-23 09:58:31



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.