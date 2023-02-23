İstinat duvarının heyelanla çökme anı kamerada

Nurbay USTA/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, merkeze bağlı Ortaköy yolunda istinat duvarı, heyelan sonrası çöktü. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kentte merkeze bağlı Ortaköy köyü yolundaki beton istinat duvarı, dün akşam meydana gelen heyelanla yıkıldı. Çöken duvarla taş ve toprak yığınlarının dolduğu yol, ulaşıma kapandı. Ekiplerin iş makinesiyle müdahalesi sonrası yol, temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı. İstinat duvarının çökme anı da cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; duvarın çökmesiyle çevreyi toz bulutunun kapladığı, yamaçtan kayan irili ufaklı kaya parçalarının da yola aktığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA
2023-02-23 17:21:59
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