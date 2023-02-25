Baraj suları, rafting parkuru oldu



Nusret DURUR/ YUSUFELİ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olarak inşa edilip, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı, Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerine (TOHM) bağlı kano ve rafting sporcularının antrenman sahası oldu.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı´nda su yüksekliği, 75,5 metreyi aştı. Bölgede TOHM bağlı kano ve rafting sporcuları, sular altına kalacak ilçe merkezine dayanan baraj sularını antrenman sahasına dönüştürdü. Baraj suyunda kürek çeken sporcular, milli takım kampına hazırlanıyor.

`BARAJ SULARINI DEĞERLENDİRİYORUZ´

Yusufeli kano takımı antrenörü Emre Ertek, "Kondisyon yeteneğini geliştirmek adına antrenmanlar yapıyoruz. Haftada 1 gün istirahat günümüz oluyor. Onun dışında her gün gölde çalışıyoruz. Bizim antrenman alanımız aslında eski Yusufeli ilçesinde bulunan yapay kano parkurumuzdu. Geçiş sürecinde baraj sularını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Sporculardan Serkan Özcan Yılmaz, milli takım kampına hazırlandıklarını söyleyerek, "Yarışmalara hazırlanıyoruz. Gölde kürek antrenmanı yapacağız. Burası baraj oldu biz de değerlendiriyoruz. Burada antrenman yapıyoruz. 6 tane Türkiye şampiyonluğum var" dedi.

Sporculardan Kubilay Yılmaz da "Birçok derecem var. Kano çok güzel bir spor. Aksiyonu bol fakat aileler izin vermiyor. Aileler çocuklarını bu spora daha fazla göndersin. Alışınca çok zevkli" diye konuştu.

Kano sporcusu Fadime Kurt ise "Rize ve Artvin´de yarışmaya katılmıştım ve ikisinde de Türkiye şampiyonluğum var. Eğlenceli, aksiyonlu spor; yapmalarını tavsiye ederim" dedi. DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-02-25 09:43:36



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