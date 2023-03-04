Kaçkar Dağları'nda kayakçıların üzerine çığ düştü; 2 ölü, 7 yaralı

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Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)RİZEArtvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda kayak yapan tur kafilesinin üzerine çığ düştü. Çığ altında kalan 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi ise yaralı kurtarıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi ile Artvin sınırlarındaki Kaçkar Dağları'na, Erzurum'dan gelen kayakçılar, Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında bugün saat 15.00 sıralarında kayak yaparlarken üzerlerine çığ düştü. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan kafileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 7 kayakçı ise yaralı kurtarıldı.

Artvin Valiliği´nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, ilk belirlemelere göre 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralı kurtarıldığı, AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde, ilgili tüm ekiplerce gerekli çalışmaların yürütüldüğü bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2023-03-04 17:38:31



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