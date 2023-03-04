Kaçkar Dağları'nda kayakçıların üzerine çığ düştü; 2 ölü, 7 yaralı (2)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ
RizeArtvin sınırlarında Kaçkar Dağları'nda çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden tur kafilesindeki 2 kayakçının, Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü Mustafa Tekin ve Dağ Kayağı Antrenörü Necmi Can Öztoprak'ın olduğu belirlendi. Yaralı kurtarılan kayakçıların da hastaneye kaldırılacağı öğrenildi.
Öte yandan Tekin'in, ekibiyle Erzurum'dan deprem bölgesi Malatya'ya giderek, 19 kişinin enkaz altından sağ kurtarılması çalışmalarına da eşlik etmişti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-03-04 19:24:14
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