Baraj sularının dayandığı ilçe, dönüşümle 'hayalet şehir' oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Baraj sularının dayandığı ilçe, dönüşümle 'hayalet şehir' oldu

DHA

Baraj sularının dayandığı ilçe, dönüşümle 'hayalet şehir' oldu


Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 78 metreye yükseldi. Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği ilçede baraj suları, dağlardaki karın erimesi sonrası Yusufeli sınırlarına dayandı. Yeni yerleşim alanlarına göçün büyük oranda tamamlandığı ilçe, boşaltılan binalarda geri dönüşüm yıkımlarının ardından 'hayalet kent'e döndü.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.
SU SEVİYESİ 78 METREYE ÇIKTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın da katıldığı törenle 22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesi, 78 metreye yükseldi, 85 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Ev, yol, köprü ve arazilerin suya gömüleceği ilçede baraj suları, dağlardaki karın erimesi sonrası Yusufeli sınırlarına dayandı. Yeni yerleşim alanlarına göçün büyük oranda tamamlandığı ilçe, boşaltılan binalarda iş makineleri destekli geri dönüşüm yıkımlarının ardından 'hayalet kent'e döndü. Ev ve iş yerinin terk edilmesiyle anıların da baraj suları altında kalacağı ilçede ortaya çıkan sakin tablo, dronla görüntülendi.
İlçede yaşayan Ahmet Keleş, "Çok hüzünlüyüz. Doğduğumuz, büyüdüğümüz ilçemizin sulara gömülmesine canlı canlı izliyoruz. Sular ilçeye ulaştı ama yukarda da çok güzel yeni ilçemiz yapıldı. Eksiklikleri gideriliyor. Hepimize hayırlı olsun" dedi.
Gülinaz Durur da "35 yıldır burada yaşayan biri olarak buraları böyle görmek bizi üzüyor. Hatıralarımız, yaşanmışlıklarımız, anılarımız sulara gömülüyor ama bunda devlet yararı var; yapacak bir şey yok" diye konuştu.
Su seviyesini görmek için ilçeye gelen Nevriye Özden de "Baraj suları bayağı yaklaştı. Merak ettik, görmeye geldik. Bir köyümüz sular altında kaldı. Şehir merkezi gidiyor, ilçemiz tarih olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-03-11 11:04:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AGİKAD üyeleri depremzede çocuklara oyuncak ulaştırdı
YEREL HABERLER AGİKAD üyeleri depremzede çocuklara oyuncak ulaştırdı
Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler depremzede çocuklar için giysi örüyor
YEREL HABERLER Artvin'de özel gereksinimli öğrenciler depremzede ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.