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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Artvin'de kadınlar protokol tribününden ücretsiz maç izledi

DHA

Artvin'de kadınlar protokol tribününden ücretsiz maç izledi


HOPA (Artvin),(DHA)ARTVİN´de TFF 3´üncü Lig C Grubu takımlarından Artvin Hopaspor ile Bergama Belediyespor arasında oynanan karşılaşmayı kadın taraftarlar `8 Mart Dünya kadınlar Günü´ etkinlikleri kapsamasında protokol tribününden izledi. Tarafların maç boyunca tezahüratlarla destekledikleri Artvin Hopaspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Artvin Hopaspor Kulübü Yönetim Kurulu, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinlikleri kapsamında hafta sonu Bergama Belediye karşılaşmasında her iki takımın kadınlar taraftarları için protokol tribününden ücretsiz yer ayrıldı. Karşılaşma öncesi stat girişinde yöneticiler tarafından karşılanan taraftarlara atkı ve karanfil dağıtıldı. Stadyumu dolduran kadın taraftarlar takımlarını maç boyunca tezahüratlarla desteklemeleri renkli görüntüler oluşturdu. Karşılaşmada Artvin Hopaspor 1-0 skorla sahadan galip ayrılan taraf oldu.
Maç sonrası konuşan Artvin Hopaspor Kulüp Başkanı Lütfü Kolçak, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hafta içinde yönetim kurulu olarak protokol tribününü tamamen kadınlara bırakma kararı aldık. Kadın taraftarlar maça yoğun ilgi göstererek bizleri yalnız bırakmadılar. Maç boyunca alkışlarıyla, tezahüratlarıyla takımımıza destek verdi. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bir kez daha tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü´nü kutluyorum. Ayrıca her zaman kadın taraftarları statta görmek istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Karşılaşmadan görüntüler
Taraftarlardan görüntüler
Taraftarlarla Röp.
Maç sonu Artvin Hopaspor Kulüp Başkanının açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Artvin / Hopa Mehmet Can PEÇE
2023-03-13 16:22:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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