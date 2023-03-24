Ramazan ayına özel en güzel Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet Can PEÇE/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde çay fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasının depo bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Mesaiye başlamak için hazırlık yapan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Mehmet Can PEÇE

2023-03-24 08:42:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.