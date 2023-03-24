Mehmet Can PEÇE/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde çay fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.
Kemalpaşa ilçesindeki çay fabrikasının depo bölümünde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Mesaiye başlamak için hazırlık yapan işçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Mehmet Can PEÇE
2023-03-24 08:42:54
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