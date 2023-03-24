Çay fabrikasında yangın (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde çay fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Fabrikada zarara neden olan yangını soğutma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin

2023-03-24 10:35:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.