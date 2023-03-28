Tartıştığı eşini tabancayla öldürüp, intihar etti

Nurbay USTA/ARDANUÇ (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Ardanuç ilçesinde Özer Bozkurt (41), tartıştığı eşi Canan Bozkurt'u (35) tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla yaşamına son verdi.
Olay, saat 02.00 sıralarında ilçenin Bereket köyünde meydana geldi. Özer ve Canan Bozkurt çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Özer Bozkurt, tabancayla önce eşini, ardından kendisini vurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık incelemeleri sonrası çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Ardanuç Nurbay USTA
2023-03-28 14:49:18
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