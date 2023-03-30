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Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Hopa Limanı'nda kamyonet denize düştü: 1 ölü, 1 yaralı


Mehmet Can PEÇENurbay USTA/ HOPA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Hopa Limanı'nda kontrolden çıkarak denize düşen kamyonetteki Hasan Kibar yaşamını yitirdi, kendi imkanıyla sudan çıkan Erdoğan Kaya, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, akşam saatlerinde Hopa Limanı´nda meydana geldi. Hasan Kibar yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu denize düştü. Sürücü Kibar suya gömülen kamyonette sıkışırken, araçta bulunan Erdoğan Kaya ise kendi imkanıyla karaya çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç ekiplerce yapılan aramakurtarma çalışmasında Hasan Kibar´ın cansın bedenine ulaşıldı. Halatlara bağlanan kamyonet denizden çıkarılırken, yaralı Erdoğan Kaya ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. 
Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Hopa Mehmet Can PEÇENurbay USTA
2023-03-30 00:16:38

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