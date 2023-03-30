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Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre; binaların bir bölümü görünmez oldu

DHA

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 91 metre; binaların bir bölümü görünmez oldu


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen Yusufeli Barajı´nda, 134,66 milyon metreküp su depolandı, su seviyesi 91 metreye ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede, baraj suları eski yerleşim yerinden geçen viyadük ayaklarına dayandı, terk edilen binaların büyük kısmı su altında kaldı.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.
BİNALARIN ÇOĞU SUYA GÖMÜLÜYOR
22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 91 metreye, depolanan su miktarı 134,66 milyon metreküpe, su seviyesi 594,45 kotuna ulaştı. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binaları geçip, ilçeden geçen yapımı süren viyadük ayaklarına da dayandı. Boşaltılan ilçede birçok bina ve apartmanların ilk katlarının suyla kaplandığı gözlendi.
Su seviyesinin artmasıyla eski ilçe merkezi yolu kapatılıp, araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Ekipler, su altında kalmayan bazı noktalarda yıkım işlemlerini sürdürürken, vatandaşlar ise eski yerleşim yerinin su altında kalışını uzaktan izliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-03-30 12:10:58

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