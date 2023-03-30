Artvin'de otomobil menfeze düştü: 2 ölü

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Nurbay USTA/KEMALPAŞA (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde su dolu menfeze devrilen otomobildeki Volkan Karataş (30) ile Erdal Gümüş (42), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Hopa-Kemalpaşa kara yolunun Selimiye köyü mevkisinde meydana geldi. Volkan Karataş´ın kontrolünü yitirdiği 08 TD 708 plakalı otomobil, yol kenarındaki su dolu menfeze devrildi. Kazada ters dönen otomobili, sabah yoldan geçen bir sürücü fark etti. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Karataş ile yanındaki Erdal Gümüş´ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, savcılık incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Polisin, kazaya ilişkin soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Kemalpaşa Nurbay USTA

2023-03-30 12:21:20



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