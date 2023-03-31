Yusufeli´nde baraj suyu altında kalan binalarda mahsur kalan 'can dostlar' botla kurtarıldı



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Yusufeli Barajı´nın suları altında kalmaya başlayan Yusufeli'nde, karayla bağlantısı kesilip sulara gömülen binalar arasında mahsur kalan sahipsiz 50'ye yakın köpek ile 114 kedi, botla bölgeye ulaşan ekiplerce kurtarıldı.

22 Kasım'da su tutmaya başlayan Türkiye'nin en yüksek barajı, Yusufeli Barajı´nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binaları geçip, ilçeden geçen yapımı süren viyadük ayaklarına da dayandı. Boşaltılan ilçede birçok bina ve apartmanın ilk katları suyla kaplandı, kimi bina ise görünmez oldu.

Karayla bağlantısı kesilen binalardan kedi ve köpek seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine ekipler harekete geçip, kurtarma çalışması başlattı. Belediye ve Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma Derneğince (HAYDİKO), baraj sularının yükseldiği eski ilçede binalara sığınan kedi ve köpeklere botlarla ulaştı. Baraj suyu altında kalan bölgede hayvan olup olmadığına yönelik dron ile havadan, bot ve kano ile de sudan sürdüren ekipler, birçok köpek ve kediyi kurtardı. Aralarında yeni doğmuş yavruların da bulunduğu sahipsiz hayvanlar, güvenli alanlara götürüldü.

`50´YE YAKIN KÖPEK, 114 TANE DE KEDİ GÜVENLİ BÖLGEYE ÇIKARTTIK´

Sular yükselince terk edilmiş binalardan kedi ve köpek sesleri gelmeye başladığını söyleyen HAYDİKO üyesi Gürkan Çelik, "Yıkım sahasında olan kedi ve köpekleri bir haftadır kurtarmaya çalışıyoruz. Suların gelmesiyle birlikte birçok yerde, binalarda kedi ve köpekler mahsur kaldı. 50´ye yakın köpek, 114 tane de kedi yakaladık ve güvenli bölgelere taşıdık. Hiçbir canlı kalmayana kadar çalışmalarımızı yürüteceğiz. Botlarla kurtarıyoruz hayvanlarımızı. Sular yükselince evlerin içine sığınmış hayvanlar" dedi.

`HER CANLIYI KURTARANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ´

Kano federasyonunda sporcu olan İbrahim Yılmaz ise, "Haber alınca buraya geldik. Saatlerdir hayvanları kurtarmaya çalışıyoruz. Botlarla açılıyoruz. Binalar var aslında, onların arasından geçmek falan zor oluyor. Hava da soğuk ama her canlıyı kurtarana kadar devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-03-31 11:52:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.