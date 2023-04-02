Suya gömülen Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine 'hayvan oteli'



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de baraj suyu altında kalan Yusufeli'nin yeni yerleşim yerine, 500 büyükbaş kapasiteli 'hayvan oteli' tesisi inşa edildi. Kura ile belirlenen 70 aile, burada hayvanlarını besleyip, süt ürünlerini tesis alanında satabilecek. Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, "Hem ekonomiye katkıları olacak hem de vatandaşlarımızın geleneksel yaşantıları devam etmiş olacak" dedi.

Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, 275 metreyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5'inci en yüksek barajı olup, 22 Kasım 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'yla; terk edilen ilçe merkezi ve Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köyleri su altında kalmaya başladı. Kara ile bağlantısı kesilen ilçede esnaf ve vatandaşlar, yeni yerleşim yerine taşındı. Bazı binalar tamamen suya gömüldü, bazı binaların ise ilk katları suyla doldu. Bölgede hayvancılık ile uğraşanlara da ahır ve mandıra yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca arazi tahsis edildi. Yeni ilçede ayrıca 500 büyükbaş kapasiteli 'hayvan oteli' tesisi inşa edildi. Yıllık 3 bin 600 TL bedel karşılığında kura ile belirlenen hak sahibi 70 aile, burada hayvanlarını besleyip, süt ürünlerini tesis alanında satabilecek. Tesise, belediyece konulan servislerle ulaşım sağlanabilecek.

'GELENEKSEL YAŞANTILAR DEVAM ETMİŞ OLACAK'

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, yeni yerleşim alanının modern olmasının yanı sıra geleneksel yaşantıyı da koruduğunu belirterek, "Bölgemizde hayvancılığın yanında özel boğacılık kültürü var. Bazı aileler, hayvan bakımı yapıyor. Yeni ilçemizde, hayvancılık ve tarımı yaşatacağız. Vatandaşlarımız, hayvanları için yeni yerleşim yerinde uygun yerler bulamıyorlardı. Bunun için 500 büyükbaş bakımının yapılabileceği kapasitede tesis inşa ettik. Vatandaşlarımız sütlerini, peynirlerini evlerine getirmeden burada satmış da olacak. Hem ekonomiye katkıları olacak hem de vatandaşlarımızın geleneksel yaşantıları devam etmiş olacak" dedi.

'HAYVANLARIMIZI OTEL İÇİN HAZIRLAMAYA BAŞLADIK'

Baraj suları nedeniyle evlerinin su altında kaldığını söyleyen besici Zeyyat Polat, "Baraj sularından dolayı köylerimizi terk etmek zorunda kaldık. Yeni yapılan yerleşim alanlarına geldik. Hayvancılıkla uğraşıyor, geçimimi bu şekilde sağlıyorum. Yeni yerleşim yerine gelirken hayvanlarımızı da getirmemiz gerekiyordu. Belediye bunun için hayvan otelleri yaptı. Biz de bu hayvan otellerini hayvanlarımız için hazırlamaya başladık" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR

2023-04-02 09:39:42



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