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Suya gömülen ilçeye son bakış

DHA

Suya gömülen ilçeye son bakış


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de Yusufeli Barajı'nda, 183 milyon metreküpü aşkın su depolandı. Karayla bağlantısı kesilen eski yerleşim yerinde yollar, cadde ve sokaklar dipte kalırken, sulara gömülen binaların çoğu da görünmez oldu. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin suya gömüldüğü anlara tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yeri son kez uzaktan izliyor.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santralinin inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.
SUYA GÖMÜLEN ANILARA SON BAKIŞ
Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 99,32 metreye, depolanan su miktarı 183,63 milyon metreküpe ulaştı. Karayla bağlantısı kesilen eski yerleşim yerinde köylerin yanı sıra, cadde, sokak, yol ve köprüler dipte kalırken, sulara gömülen binaların çoğu da görünmez oldu. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçelerinin, anılarla birlikte suya gömüldüğü anlara tanıklık edenler, doğup büyüdükleri yeri son kez uzaktan izliyor. Kent dışından suya gömülen ilçeyi görmeye gelenler ise duygusal anlar yaşıyor. Yeni ilçe merkezine ulaşım da Yusufeli Merkez Viyadüğü tamamlana kadar SarıgölÖğdem güzergâhından sağlanıyor.
'AĞLAMAMAK İÇİN KENDİMİ ZOR TUTUYORUM'
Eski yerleşim yerindeki evinin ve bahçesinin su altında kaldığını söyleyen esnaf Muzaffer Cellat, "Burada geçmişimizi, sular altında kalan 55 yıllık evimizi ve bahçemizi seyrediyoruz. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. 55 yıl esnaflık yaptım. Şu anda sular evimin birinci katına ulaştı" dedi.
Sadenur Tamyürek de "Suyun altında kalan anılarımızı, yaşanmışlıkları ve hatıralarımızı hüzünle seyrediyorum. Buradan geçmiş hayatımıza bakıyorum. 40 yılımız sular altında kaldı. Şimdi yeni yerleşim yerinde yeni bir yaşama alışmaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Selvinur Özdemir ise "Evimiz su altında kaldı. 35 senem oradaki evimde geçti. İş yerimiz, evimiz sular altında. Yeni yerleşim yerinde evimiz iyi çok beğendik. Hüzün ve yeni yaşam heyecanı bir arada" ifadelerini kullandı.
Selfinaz İnce da "Çok üzülüyoruz ama devletimizden Allah razı olsun" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-04-04 09:37:52

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