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Suya gömülen ilçede yılanlar da kurtarıldı

DHA

Suya gömülen ilçede yılanlar da kurtarıldı


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Yusufeli Barajı'nın sularına gömülmeye başlayan Yusufeli´nde binaların arasında mahsur kalan hayvanların kurtarılmasına destek vermek için Türkiye´nin dört bir yanından gelen hayvanseverler bölgeye gitti. Gönüllüler, kano ve rafting sporcuları eşliğinde ulaşılması güç noktalara botlarla erişerek aralarında yeni doğum yapmış kedi ve köpeklerin yanı sıra yılan gibi birçok hayvanı kurtardı.
22 Kasım'da su tutma sürecine geçilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı´nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede baraj suları, geri dönüşüm yıkımları süren terk edilmiş binaları suyla kapladı. Karayla bağlantısı kesilen eski yerleşim yerinde, terk edilmiş binalarda mahsur kalan hayvanların kurtarılma çalışmaları da sürüyor. Sahipsiz kalan hayvanların kurtarılmasına, gönüllü hayvanseverler de destek veriyor.
Türkiye´nin dört bir yanından bölgeye gelen ve deprem bölgesinde enkaz altında birçok canlının kurtulmasına destek olan gönüllüler, rafting sporcuları eşliğinde botlarla ulaşılması güç noktalara ulaşıp, aralarında yeni doğum yapmış kedi ve köpeğin yanı sıra yavru yılan gibi 20´ye yakın canlıyı kurtardı. Baraj suyunda yaşaması zor olan su hayvanlarının da kurtarıldığı bölgede, hayvanlar, gönüllü veterinerlerce tedavi ve kontrolleri sağlanıp, besleniyor.
`ÇOK FAZLA HAYVANIMIZ BURADA MAHSUR KALMIŞ´
Nazilli Hayvan Hakları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Mehmet Tığoğlu, deprem bölgesinden geldiklerini belirterek, "Akdeniz yangınlarında yangından kurtardığımız kaplumbağalar, atlar, eşekler, çeşitli yabani hayvanlar hepsini dahil edecek olursak bütün hayvanların bize ihtiyacı var. Kano ve rafting sporcularımızla, botlarla mahsur kalan hayvanları kurtarıyoruz. Hatay´dan buraya geldik. Deprem de enkaz altında kalan bölgede hayvanları arama kurtarma çalışması yapıyorduk. Şimdi buradayız. Maalesef çok fazla hayvan burada mahsur kalmış. Özellikler kediler çok mağdur kalmış. Binalarda doğum yapan kediler de var. Türkiye´nin çeşitli bölgelerinden profesyonel hayvan arama kurtarma eğitimi almış gönüllülerimiz, veterinerler burada ve bu bölgedeki bütün canlılarımızı kurtaracağız" diye konuştu.
`MAHSUR KALDIKLARI YERLERDEN ÇIKARTACAĞIZ´
HAYTAP Ankara gönüllüsü Halime Evim, bölgede mahsur kalan hayvanları kurtarmak için geldiklerini ve kötü durumda olan hayvanların tedavilerini yapacaklarını söylerken İstanbul HAYTAP gönüllüsü Saygın Dönmez ise "Hatay´dan buraya geldik. Orada 2 ay boyunca hayvanları enkaz altından kurtarabilmek için çalışmalar yürütüyorduk. Burada birçok hayvanın mahsur kaldığına dair bilgiler aldık. Hızlı bir şekilde, 2 aracımız ve 6 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibimizle geldik. Bölgede bulunan bütün canlılarımızı mahsur kaldıkları yerlerden çıkartacağız" dedi.
`ULAŞILMASI GÜÇ ALANLARA GİRİYORLAR´
Bölge esnafı Yaşar Koçoğlu ise, "Biz burada binalar içerisinden kedi, köpek sesleri duyuyorduk. Çok şükür buraya ekipler geldi. Burada sadece dernekler yok çok fazla gönüllü de var. Özellikle kano ve rafting sporcularımız buradalar. Onlarda botlarla kürek çekiyorlar. Ulaşılması güç alanlara giriyorlar. Hayvanlarımızı oralardan çıkartıp güvenli alanlara getiriyorlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin / Yusufeli Nusret DURUR
2023-04-07 11:24:31

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