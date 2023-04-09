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Suya gömülen ilçenin son başkanı: Geleceği kurmak, geçmişe ağlamaktan daha önemli

DHA

Suya gömülen ilçenin son başkanı: Geleceği kurmak, geçmişe ağlamaktan daha önemli


Nusret DURUR/ARTVİN,(DHA)-ARTVİN'in Yusufeli İlçe Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, baraj sularına gömülen, 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki 14 yıllık görev süresini anlattı. Eski ilçede sunduğu hizmetleri yeni ilçede de yapabilmek için gayret edeceğini belirten Aytekin, "Geçmişin destanlarına ağlayacak durumumuz yok. Geleceği kurmak; geçmişe ağlamaktan daha önemli" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım'da katıldığı tören sonrası su tutma sürecine geçilen Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, gün geçtikçe yükseliyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında 192 milyon metreküp su depolandı, su yüksekliği de 100 metreyi geçti. Yol ve köprülerin dipte kaldığı ilçede; terk edilmiş binalar da su ile kaplandı. Kara ile bağlantısı kesilen eski yerleşim yerinin son, yeni ilçenin de ilk belediye başkanı olan Eyüp Aytekin, 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınan ilçedeki 14 yıllık görev süresini anlattı.
'HER ŞEYİ KAYIT ALTINA ALDIK'
Eski ilçeye veda etmenin hüznünü, yeni ilçenin de inşa sürecine tanıklık etmenin sevincini yaşadığını belirten Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin, "Bir taraftan millete hizmet ederken, diğer taraftan emek verdiğimiz, hikayelerimizin olduğu ilçenin ortadan kalkmasını görmek; insana hüzün veriyor. Tüm bunlar olurken, yeni ilçemize neleri taşıyacağımızın kaygısını da yaşadık. Dijital imkanlarla her şeyi kayıt altına aldık, buraların hikayelerini yazdırdık. Bunların yeni ilçede yaşayacak olması; hüznümüzü kısmen de olsa hafifletiyor" dedi.
'DUYGUSALLIĞI SONUNA KADAR YAŞADIM'
Eski ilçede yarım kalan ya da yapamadığı hizmetlere ilişkin Aytekin, "Yapmasaydım değil de keşke şunu da yapsaydım. Biraz daha cesur davranıp, daha çok şey kazandırsaydım dediğim işler tabii ki var. İnsanların ihtiyaçları ve yeni gelişmeler, her gün yeni ihtiyaçları doğuruyor. Buradaki hayat sürekli devinim içerisinde devam ediyor. Baraj serüveninin kaçınılmaz olduğunu gördüğümde, duygusallığı sonuna kadar yaşadım. Fakat yeni işler yapıp yeni ihtiyaçlara cevap vermekten zaman bulup, eskiyi yad edecek kadar zihinsel boşluğum olmadı. Yeni ilçedeki ihtiyaçları giderelim diye gayret ediyoruz. Geçmişin destanlarına ağlayacak durumumuz yok. Geleceği kurmak; geçmişe ağlamaktan daha önemli" diye konuştu.
'YAPILAN İŞLER İLE GELECEĞİ BİR KAPIMIZ OLACAK'
Eski ilçede sunduğu hizmetleri yeni ilçede de yapabilmek için gayret edeceğini belirten Aytekin, "Son 1 yılım kaldı ve bitirmem gereken projeler için gayret ediyorum. İnşallah bitireceğim. Benden sonra çalışacak arkadaşların da yapacakları olacaktır. Aşağı ilçede hizmet vermiş olmak ve hemşerilerimize 'Yusufeli, yeni Yusufeli oldu' dedirtmek onur veriyor. İnşallah yeni Yusufeli için de 'Buradan korkuyorduk ama bakın burası da oldu' dedirtmek de nasip olur. İnşallah yapılan işler ile geleceğe bir kapımız olacak" dedi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-04-09 09:54:06

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