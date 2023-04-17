Artvin- Erzurum karayolu heyelanla kapandı

Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN-Erzurum karayolu, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede ekipler, çalışma başattı.
Artvin-Erzurum karayolunun 45'inci kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri karayoluna aktı. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Erzurum karayolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardakiler heyelandan son anda kurtuldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgeye iş makinesi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yusufeli Kaymakamı Hüseyin Kaptan'ın da incelemelerde bulunduğu bölgede, ekiplerin temizlik çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-04-17 23:18:23
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