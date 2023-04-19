Heyelanla kapanan Artvin-Erzurum kara yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

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Nusret DURUR/ ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Erzurum kara yolunda, ekipler iş makineleriyle çalışmalarını sürdürüyor. Yol 2 gündür kapalı olduğundan, sürücüler de farklı güzergahlardan ulaşım sağlıyor.

Artvin-Erzurum kara yolunun 45'inci kilometresindeki Esenyaka köyü mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ve toprak kütleleri kara yoluna düştü. Tonlarca ağırlıktaki kaya parçaları ve toprak nedeniyle Artvin-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı. Yoldan geçen araçlardaki kişilerin ise heyelandan son anda kurtulduğu belirtildi.

Ekipler, heyelanlı bölgede kaya ve toprak kaymalarının aralıklarla sürmesi nedeniyle yol açma çalışmalarına başlayamadı. Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün uzman ekiplerinin zemin etüdü işlemlerinin ardından, yolun temizlenip yeniden trafiğe açılması için çalışmalar da başladı. Ekiplerin iş makineleriyle çalışmalarını sürdürdüğü yol, 2 gündür kapalı olduğundan, sürücüler de çevredeki farklı güzergahlardan ulaşım sağlıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2023-04-19 15:07:22



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