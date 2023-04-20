Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 112 metreyi aştı; eski-yeni ilçe aynı karede



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nda, 247,57 milyon metreküp su depolandı, su yüksekliği 112,20 metreye ulaştı. Suya gömülen eski ilçe ile yeni yerleşim yerleri aynı karede dron ile görüntülendi.

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi, her geçen gün yükseliyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 112,20 metreye, depolanan su miktarı da 247,57 milyon metreküpe ulaştı. Binaların dipte kaldığı Yusufeli´nde eski ve dağın ötesinde kurulan yeni yerleşim yerleri de dron kamerasıyla aynı karede görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2023-04-20 15:55:25



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