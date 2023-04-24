Yusufeli Barajı´nın temelini atan eski bakanın hüzün ve gururu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli Barajı´nın temelini atan eski bakanın hüzün ve gururu

DHA

Yusufeli Barajı´nın temelini atan eski bakanın hüzün ve gururu


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ESKİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Artvin´de inşa edilen Yusufeli Barajı'nın sularına gömülen baba ocağı, eski yerleşim yerini ziyaret etti. Çocukluğunun geçtiği eski ilçede, anılarının dipte kalmasına yakından tanıklık eden Çelik, hüzün ve gururu bir arada yaşadı. Çelik, "Ülkemiz için önemli bir proje; gurur duyuyoruz. Çocukluğunuz burada geçmiş; acı tatlı günlerinize şahit olmuş caddeler, o hatırların tümü sular altında kalması hüzün verici" dedi.
Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek. 2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek. 
SU YÜKSEKLİĞİ 119,06 METREYE ULAŞTI
Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Yusufeli Barajı'nda; su seviyesi de her geçen gün yükseliyor. Baraj havzasında; su yüksekliği 119,06 metreye, depolanan su miktarı da 328,03 milyon metreküpe ulaştı.
'TEMELİNİ ALKIŞLARLA ATMIŞTIK'
Eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, AK Parti'den 1'inci sıra milletvekili adayı olduğu Artvin´de 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile temelini attığı Yusufeli Barajı sularına gömülen baba ocağı Yusufeli'nin eski yerleşim yerini ziyaret etti. Karayla bağlantısını kesilen ilçedeki anılarını anlatan Çelik, "Yusufeli´nde doğdum. Çocukluğum burada geçti. İlkokulu burada bitirdim. Burada bulunan akrabalarımla birlikte, o günün kokusuyla büyüdük. Yusufeli gerçekten çok güzel bir ilçe; insanı çok güzel bir insan. İlçemiz, ülkenin menfaatlerini ön plana tutan bir halka sahip. Cumhurbaşkanımızın Ankara bağlantılı toplantıda 2013 yılında Yusufeli´ne baraj yapılmasını ve sular altında kalması kabul edilmiş ve temelini alkışlarla atmıştık. Şu anda sular altıda kalmayan tek yer, bir camimizin şerefesinin bir kısmı ile civardaki tek tük evler. Binlerce insanımızın hatıraları ile dolu olan Yusufeli´miz sular altında kalmış bulunuyor" ifadelerini kullandı.
'YUSUFELİ BİZİM İÇİN PARİS GİBİYDİ'
Projeyle gurur duyduğunu belirten Çelik, "Çocukluğumuzda biz buraya geldiğimiz zaman Yusufeli bizim için Paris gibiydi. Hatıraların tümü sular altında kaldı. Tabi dünü bilenler açısından içimizde estirdiği fırtınaları anlatmak mümkün değil. Gerçekleşen bu proje ülkemiz için önemli bir proje; gurur duyuyoruz. Çünkü ülke ekonomisin ciddi oranda katkı sağlayacak proje bugün realize olup, ortaya çıkmış durumda. Devletimiz güzel bir Yusufeli´ni yeninden inşa etti. Ülke ekonomimize kazandıracağımız katkı sayesinde kendimizi kutlu addedeceğiz. Bu temeli atarken duygusal anların yanı sıra Yusufelili vatandaşlarımızın alkışları kulaklarımdan gitmiyor. Bu güzel barajın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Buradan üretilen enerji birçok ilimizdeki sanayiye katkıda bulunacak. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.
'ASIL OLAN ÖNCE VATAN'
Yaşadığı duyguların anlatılmasının zor olduğunu da söyleyen Çelik, "Bu tanıklık insanın duygulandırıp gözlerinin yaşarmasına neden oluyor. Mezarlarınız burada, çocukluğunuz burada geçmiş. Acı tatlı günlerinize şahit olmuş caddeler, o hatırların sular altında kalması hüzün veriyor. Ama hayatın ve ekonominin gerçekleri açısından bakınca, böyle büyük bir değerin akıp gitmesi doğru olmayacaktı. Asıl olan önce vatan. Helali hoş olsun. Yusufelili hemşehrilerimi, bu olgun ve vatanperver tavırlarında dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Şu anda içinde yaşadığım duyguları anlatmam çok zor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-04-24 09:56:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yusufeli'ndeki heyelanda, inşası süren viyadük zarar görmedi
YEREL HABERLER Yusufeli'ndeki heyelanda, inşası süren viyadük zarar ...
YUSUFELİ'NDE İNŞASI SÜREN VİYADÜK ÇEVRESİNDEKİ HEYELAN KAMERADA  
YEREL HABERLER YUSUFELİ'NDE İNŞASI SÜREN VİYADÜK ÇEVRESİNDEKİ ...
Yusufeli'nde inşası süren viyadük çevresindeki heyelan kamerada
YEREL HABERLER Yusufeli'nde inşası süren viyadük çevresindeki ...
Yusufeli Kaymakamlığından merkez viyadüğü yanındaki yamaçta yaşanan heyelana ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Yusufeli Kaymakamlığından merkez viyadüğü yanındaki ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.