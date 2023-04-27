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AK Parti'li Çelik: Masalarını yönetemeyenlerin, ülkeyi yönetmeye imkanları yoktur

DHA

AK Parti'li Çelik: Masalarını yönetemeyenlerin, ülkeyi yönetmeye imkanları yoktur


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)-AK Parti'nin Artvin 1'inci sıra milletvekili adayı Faruk Çelik, "Bir tarafta Türkiye'ye devasa hizmetler yapmış AK Parti var; milletin gönlünde taht kurmuş Cumhurbaşkanı'mız var. Diğer tarafta ise zoraki olarak AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için bir araya gelmiş 6'lı veya 7'li masa var. Masalarını yönetemeyenlerin, ülkeyi yönetmeye imkanları yoktur" dedi.
Faruk Çelik, seçim çalışmaları kapsamında memleketi Artvin'de çeşitli ziyaretler yaptı. Seçimlere ilişkin konuşan Çelik, "14 Mayıs seçimleri, Türkiye'nin seçimleri. Türkiye'nin seçimlerine kimlerin müdahale ettiğini vatandaşlarımız ibretle izliyor. Bir taraftan Amerika Devlet Başkanı Sayın Joe Biden, bir yandan Avrupa devletlerinin bazıları, bir taraftan da cezaevindeki teröristler, açık bir şekilde, koro halinde 'Tayyip Erdoğan gitsin' anlayışında buluşmuş vaziyetteler. Milletimiz nerede buluşacağını biliyor ve inanıyor ki; sandıkta bunların tümünü 14 Mayıs akşamı gömecektir. Bildiğiniz gibi uzun bir siyasi geçmişim var. Milletvekilliği, bakanlıklar ve nihayetinde de bu dönem doğduğum il olan Artvin'de milletvekili adayıyım. Geldiğim ilk günden itibaren çok yoğun programlar gerçekleştiriyoruz ve halkımızın Artvinli hemşerilerimizin yoğun ilgisiyle iç içeyiz" dedi.
'MASALARINI YÖNETEMEYENLERİN, ÜLKEYİ YÖNETMEYE İMKANLARI YOKTUR'
AK Parti hükümetinin devasa projelere imza attığını belirten Çelik, "Bir tarafta Türkiye'ye devasa hizmetler yapmış AK Parti var; milletin gönlünde taht kurmuş Cumhurbaşkanı'mız var. Diğer tarafta ise zoraki olarak AK Parti'yi iktidardan uzaklaştırmak için bir araya gelmiş 6'lı veya 7'li masa var. Bu 6'lı, 7'li masa, kendi masasını yönetemiyorken; ülkeyi nasıl yönetecekleri noktasında vatandaşların bizlere de soruları var. Aynen vatandaşların bu değerlendirmelerine ben de katılıyorum. Gerçekten de masalarını yönetemeyenlerin, ülkeyi yönetmeye imkanları yoktur. Bir taraftan Amerika, bir taraftan dışarıdaki lobi güçleri, Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın gitmesini istemelerinin yanında; bunlara daha gür bir seda ile eşlik eden dağdaki PKK teröristleri de açık bir şekilde milletimizin gördüğü kanaatindeyim. Bunların topunu milli bir anlayışla, milli bir şahlanışla, bir şahlanış yüzyılı olan önümüzdeki yüzyıla girerken; AK Parti hepsini sandığa gömecektir diye inanıyorum" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-04-27 13:10:25

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