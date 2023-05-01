Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı; eski ilçe merkezi görünmez oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı; eski ilçe merkezi görünmez oldu

DHA

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 126 metreye ulaştı; eski ilçe merkezi görünmez oldu


Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nda, 397,90 milyon metreküp su depolandı. Su yüksekliğinin 126,58 metreye ulaşmasıyla eski ilçe merkezi de tamamen su altında kaldı.
Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de su seviyesi, her geçen gün yükseliyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 126,58 metreye, depolanan su miktarı da 397,90 milyon metreküpe ulaştı. Binaların dipte kaldığı bölgede suyun yükselmesiyle eski yerleşim yeri de öğrenci yurdu binası dışında tamamen su altında kaldı.
İlçenin sakinlerinden Gamze Alkan, "Şu anda yaşadığımız evlerimizin, okuduğumuz okullarımızın yok oluşuna tanıklık ediyoruz. Hüzünlüyüz, duyguların tarifi zor" dedi.
Öğretmen Merve Karataş da "Okuduğum, öğretmenlik yaptığım okul sularla kaplandı. İster istemez insan duygulanıyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin Nusret DURUR
2023-05-01 13:05:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Artvin'de "Berta ve Çevre Köyleri Boğa Güreşleri Festivali" sona erdi
YEREL HABERLER Artvin'de "Berta ve Çevre Köyleri Boğa Güreşleri ...
Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen baraj suları altında kaldı
YEREL HABERLER Yusufeli'nin eski ilçe merkezi tamamen baraj suları ...
Artvin'de Sarıgöl Boğa Güreşleri düzenlendi
YEREL HABERLER Artvin'de Sarıgöl Boğa Güreşleri düzenlendi
Heyelanda kapanan yolu temizlerken başına taş düşen partili yaralandı
YEREL HABERLER Heyelanda kapanan yolu temizlerken başına taş düşen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.