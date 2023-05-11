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Artvin'de ağıla ayı saldırısında 20 koyun öldü

DHA

Artvin'de ağıla ayı saldırısında 20 koyun öldü


Nurbay USTA/ ŞAVŞAT, (DHA)- ARTVİN'in Şavşat ilçesinde köye inen ayı, tel örgüleri parçalayıp girdiği ağıldaki 20 koyunu öldürdü, 45 küçükbaşı da yaraladı.
Olay, dün gece ilçenin Balıklı köyünde meydana geldi. Köyde çobanlık yapan Mubin Koçak, sabah koyunlarını otlatmak için geldiği ağılın çevresindeki tel örgülerin parçalandığını fark etti. Ağıla giren Koçak, 240 küçükbaşından 20 koyununun ayı saldırısında öldüğünü, 45'inin de yaralandığını gördü. Koçak, saldırıda kaçan bazı koyunları da 4 kilometre uzakta yaralı halde buldu. Yaralı koyunlar, adrese çağrılan veteriner tarafından tedaviye alındı. Yaklaşık 100 bin lira zararı olduğunu söyleyen Mubin Koçak, "Daha önce de ayı saldırmış, birçok hayvanım ölmüştü. Ağıl önünde bağlı olan köpekleri de ayılar yaralamış. Üzgünüz" dedi.
Veteriner hekim Hüseyin Babada ise "Çok sayıda hayvanı yaralı. Bazıları tedavi edilir ama bazılarının yaşam tehlikesi devam ediyor" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2023-05-11 12:49:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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