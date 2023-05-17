Tabancasını temizlerken kendini vuran muhtar öldü

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Nurbay USTA/ ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN'de, temizlediği tabancanın ateş almasıyla göğsünden vurulan Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar (73), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Şavşat ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Evde tabancasını temizleyen Arpalı köyü muhtarı Zeki Koşar, iddiaya göre, silahın kazara ateş almasıyla göğsüne isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde, Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Koşar'ın cenazesi, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2023-05-17 17:12:31



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