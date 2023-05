Kalbine yenik düşen 'Dünyanın en uzun burunlu insanı', son yolcuğuna uğurlandı

Mehmet Can PEÇE/ARTVİN, (DHA)RİZE´de beyin damar nakli ameliyatı öncesi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden, 8,8 santimetrelik burnuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren dünyanın en uzun burunlu insanı Mehmet Özyürek (74), memleketi Artvin´de toprağa verildi.

Rize'de yayın yapan yerel bir televizyon kanalının 1998 ve 2000 yıllarında düzenlediği `Uluslararası Uzun Burun Şampiyonası´nda üst üste birinci olan ve 8,8 santimetrelik burnuyla 2011 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na da giren Artvinli Mehmet Özyürek, beyin damar nakli ameliyatı öncesi Rize Devlet Hastanesi´ne tedaviye alındı. Ameliyat öncesi dün sabah saatlerinde aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Özyürek, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Sosyal medya hesabından ameliyat öncesi, "Beyin damar nakli olacağım, inşallah ameliyatı başarılı geçeriz. Tüm sevenlere saygı ve sevgiler" notuyla son fotoğrafını paylaşan Mehmet Özyürek için Artvin´de cenaze töreni düzenlendi. Törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ile çok sayıda kişi katıldı. Cenazede Özyürek ailesi taziyeleri kabul ederken, komşuları ve yakınları Mehmet Özyürek´in ani ölümüyle üzüntü duyduklarını söyledi.

`ARTVİN´İ SADECE TÜRKİYE´YE DEĞİL, DÜNYAYA TANITTI´

Mehmet Özyürek'in mesai arkadaşı Dursun Usta, "Yardımsever, çok iyi bir abimizdi. Yarışmaya girdi, dünya uzun burun şampiyonu oldu ve rekorlar kitabına girerek ödülünü aldı. Mehmet Abimiz keşke biraz daha yaşayıp bizimle birlikte olsaydı diyoruz. Mehmet Özyürek Abimiz Artvin´i sadece Türkiye´ye değil, dünyaya tanıtmış bir adamdır. Artvin, sevilen simalarından birisini kaybetti" dedi.

Esnaf Şeref Öngüner, "Artvin´imizin başı sağ olsun. Mehmet Abimizin, hepimizin sevdiği saydığı bir abimizdi. Artvin´imizi uluslararası arenada temsil etti. Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Türkiye´deki ender kişilerden birisidir kendisi. Artvin´imizin başı sağ olsun. Mehmet Abimizden biz razıydık Allah da ondan razı olsun" diye konuştu.

Şehirde dolmuşçuluk yapan Hasan Sarayoğlu, "Bugün çok üzüntülüyüz. Kendisi burun şampiyonuydu. Artvin´de sevilen birisiydi. Artvinlilere çok faydası olmuştur. Çok değerli bir abimizi kaybettik, üzüntülüyüz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Özyürek´in yakın arkadaşı Ömer Yerlikaya da "Artvin´in öz çocuklarından olan çok kıymetli, çok değerli birini kaybettik. Benim de çok yakın arkadaşımdı. Çok dünya görüşlü biriydi. Sevgi, saygı dolu bir insandı. Artvin´de arkadaşları ile birlikte olmaktan, burada olmaktan gurur duyardı. Yaşamı seven bir yanı vardı. İnsanlarla çok alakalı, ilgiliydi. Böyle önemli ve değerli bir büyüğümüzü kaybetmek ilimizde acıya neden oldu" dedi.

MANİLERLE UĞURLADI

Artvin´in ozanlarından Kasım Gülhani ise duygularını, "Kervanı yoktu gitti/ Dünyada vardı namı/ Dağ gibi eridi gitti/ Bu dünyanın şampiyonu gitti/ Mehmet kardeş gitti/ Burnundan daha var mı şimdi/ Gitti Mehmet kardeş gitti/Bu yollarda iyi anılırdı/Dünyada burunun namı söylenirdi gitti/Mehmet kardeş gitti" manileriyle dile getirdi.

Özyürek, kentte ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Merkez Mehmet Can PEÇE

