Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 145 metreyi aştı; yapım aşaması kamerada



Nusret DURUR/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı ise 608,31 milyon metreküpe ulaştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta tarafından barajın yapım aşamasının hızlandırılmış görüntüleri de paylaşıldı.

Geçen yıl 22 Kasım'da su tutmaya başlayan, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'de su seviyesi, her geçen gün yükseliyor. Kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı havzasında; su yüksekliği 145,30 metreye, depolanan su miktarı da 608,31 milyon metreküpe ulaştı. Kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliğinin 166,50 metreyi geçmesiyle elektrik üretimine başlanması bekleniyor.

Öte yandan, barajın yapım aşamalarının her anı da kayda alındı. Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, baraj yapımında hızlandırılmış görüntüleri, sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılına enerji katacak devasa bir eser" notuyla paylaştı. DHA-Ekonomi Türkiye-Artvin Nusret DURUR

2023-05-23 12:08:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.