Kamyonet nehre uçtu, kayıp sürücü aranıyor

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Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de Çoruh Nehri´ne uçan kamyonetin sürücüsü Zübeyir Topal (41), akıntıya kapılıp kayboldu. Topal için nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında ArtvinArdahan kara yolunun 34´üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal´ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri´ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen sürücü için arama kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA

2023-05-23 16:55:39



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