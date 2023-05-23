Kamyonet nehre uçtu, kayıp sürücü aranıyor

Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de Çoruh Nehri´ne uçan kamyonetin sürücüsü Zübeyir Topal (41), akıntıya kapılıp kayboldu. Topal için nehirde arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında ArtvinArdahan kara yolunun 34´üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal´ın (41) kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyonet, Çoruh Nehri´ne düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, ulaştıkları kamyonette sürücü Topal bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılarak kaybolduğu belirlenen sürücü için arama kurtarma çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA
2023-05-23 16:55:39
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