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Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor

DHA

Nehirde kaybolan kamyon şoförü 110 kişilik ekiple aranıyor


Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN'de, Çoruh Nehri'ne uçan kamyonun akıntıya kapılıp kaybolan şoförü Zübeyir Topal´ı (41) 110 kişilik ekip arıyor.
Kaza, dün Artvin-Ardahan kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal´ın kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyon Çoruh Nehri'ne uçtu. İhbarla, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kamyonun sürücüsü Topal ise bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılıp kaybolduğu belirlenen sürücü için dün başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Debisi yüksek nehirde, su içi arama için Hopa Deniz Polisi, UMKE ve AFAD'ın yanı sıra Artvin ve Erzurum İl Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Gönüllülerin de yer aldığı yaklaşık 110 kişilik arama kurtarma ekip, çalışmalarında kayıp sürücüye şu ana kadar ulaşılamadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA
2023-05-24 12:27:14

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