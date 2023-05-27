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Artvin'de ceviz kabuğu yüklü TIR, alev aldı

DHA

Artvin'de ceviz kabuğu yüklü TIR, alev aldı


Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, seyir halindeyken alev alan ceviz kabuğu yüklü TIR´daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ArtvinArdahan kara yolunda, Azerbaycan plakalı ceviz kabuğu yüklü TIR, dün akşam saatlerinde Şavşat Kaleboynu mevkisinde bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. TIR şoförü Ö.Y. durumu fark edip aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, TIR´ı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen TIR, çekiciyle bölgeden alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA
2023-05-27 12:48:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Artvin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Artvin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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