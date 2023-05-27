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Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİN´de, seyir halindeyken alev alan ceviz kabuğu yüklü TIR´daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ArtvinArdahan kara yolunda, Azerbaycan plakalı ceviz kabuğu yüklü TIR, dün akşam saatlerinde Şavşat Kaleboynu mevkisinde bilinmeyen nedenle motor bölümünden alev aldı. TIR şoförü Ö.Y. durumu fark edip aracı yol kenarına çekerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen ekipler, TIR´ı saran alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Kullanılamaz hale gelen TIR, çekiciyle bölgeden alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA

2023-05-27 12:48:31



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