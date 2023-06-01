Çoruh Nehri'ne uçan kamyonun şoförünü arama çalışmalarında 10'uncu gün



Nurbay USTA/ARTVİN, (DHA)ARTVİNŞavşat kara yolunda kamyonuyla uçtuğu Çoruh Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Zübeyir Topal´ı (41) arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

Kaza, 23 Mayıs´ta Artvin-Ardahan kara yolunun 34'üncü kilometresinde meydana geldi. Zübeyir Topal´ın kontrolünü kaybettiği 55 AIL 79 plakalı kamyon, Çoruh Nehri'ne uçtu. İhbarla, bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ulaştığı kamyonun sürücüsü Topal ise bulunamadı. Nehirde akıntıya kapılıp kaybolduğu belirlenen sürücü için başlatılan arama kurtarma çalışmalarına bugün de devam edildi. Debisi yüksek nehirde, su içi arama için Hopa Deniz Polisi, UMKE ve AFAD'ın yanı sıra Jandarma Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarında kayıp sürücüye ulaşılamadı. Topal'ın, Trabzon'dan gelen yakınlarının bölgedeki bekleyişi de sürüyor.

Arama çalışmalarını bölgeden takip eden Artvin İl AFAD Müdürü Kemal Şenlioğlu, "AFAD koordinesinde, jandarma, JAK, Çoruh Arama Kurtarma, Hopa Deniz Polisi ekiplerimiz bölgede 10 gündür arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren başlatılan çalışma; baraj gölüne kadar yaklaşık 3 kilometrelik bir bölgede devam ediyor. Hava şartları ve coğrafi konum ekiplerimizi etkilese de çalışmalarımız sürüyor. Çalışmalarımız dalgıçlarımız ve botlar ile devam etmektedir" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Merkez Nurbay USTA

2023-06-01 13:00:13



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