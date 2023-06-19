Uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

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Nurbay USTA/ŞAVŞAT (Artvin), (DHA)ARTVİN'in Şavşat ilçesinde 100 metrelik uçuruma yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Nuri Taştan (66), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde ilçenin Taşköprü köyünde meydana geldi. Nuri Taştan´ın kontrolünü yitirdiği 08 HD 540 plakalı hafif ticari araç, 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören köylülerin ihbarıyla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrolde, araçta sıkışan sürücü Taştan'ın öldüğü tespit edildi. Konulduğu sedye ile yola taşınan sürücünün cansız bedeni, otopsi için Şavşat Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA

2023-06-19 14:40:34



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