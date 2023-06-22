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Lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı

DHA

Lokantanın bacasında çıkan yangın, otele sıçradı


Hayati AKBAŞ/HOPA (Artvin), (DHA)ARTVİN´in Hopa ilçesinde, lokanta bacasında çıkan yangında alevler, 7 katlı otele sıçradı. Tahliye edilen oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Hopa ilçesi Orta Hopa Mahallesi Turgay Ciner Caddesi´ndeki bir lokantanın bacasından bugün saat 12.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yanında bulunan 7 katlı otelin üst katlarına sıçradı. Otel tahliye edilirken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında otelde zarar oluştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Artvin / Hopa Mehmet Can PEÇE
2023-06-22 14:50:04

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