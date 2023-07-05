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Yaylada kar kütleleri arasında sıkışan inek, 18 saatte kurtarıldı

DHA

Yaylada kar kütleleri arasında sıkışan inek, 18 saatte kurtarıldı


Nurbay USTA/ ŞAVŞAT (Artvin), (DHAARTVİN´in Şavşat ilçesinde 2 bin 650 rakımlı Sakorya Yaylası'nda ulaşımın olmadığı bölgede biriken kar kütleleri arasında sıkışıp, mahsur kalan büyükbaş, veteriner ve köylülerin yardımıyla 18 saatlik çalışmayla kurtarıldı.
İlçeye bağlı Tepebaşı köyüne bağlı 2 bin 650 rakımlı Sakorya Yaylası'nda besici Necati Yılmaz, otlaktan geri dönmeyen büyükbaşına ulaşamayınca, komşularından yardım istedi. Aramalar sonucu inek, dere yatağında biriken kat kütleleri arasında sıkışmış halde bulundu. Bitkin düşen inek, köylüler ve veterinerin çabasıyla 18 saatte sıkıştığı yerden kurtarıldı.
`ÖNCE KESMEYE KARAR VERDİK, SONRA VAZGEÇTİK´
Büyükbaş hayvanı arama çalışmalarına katılan muhtar Ebubekir Pehlevan, "İneğin yerini gece saat 22.00 sıralarında tespit ettik. Kar üzerinden karşıya geçerken, kar kütlesinin çökmesiyle dere yatağındaki karlar arasında sıkışmıştı. İneğin yanına gidip ip attık, sırıkla müdahale ettik. Uzun uğraşlar sonucunda ineği sıkıştığı kar kütleleri arasından kurtardık. Oldukça bitkin haldeydi. Yürüyemez halde olduğu için ineği önce kesmeye karar verdik, daha sonra vazgeçtik" dedi.
`VETERİNER SERUM VE İLAÇ VERDİ´
Hayvanı buldukları yere araç giremeyeceği için başında beklediklerini anlatan Pehlevan, "Kendi imkanlarımız ile müdahale yöntemleri geliştirdik. İneği battaniyeye sardık, ateş yakıp ısıttık. Sabah havanın ısınması ve bizim de yardımımızla inek yavaş yavaş yürümeye başladı. Yayladan ekmek, su, yem getirtip yedirdik ve ilçe merkezinden veteriner çağırdık. Veteriner de ineğe iğne serum ve bazı ilaçlar verdi. Bir müddet sonra inek kendi ayakları üzerinde yavaş da olsa yürümeye başladı" diye konuştu.
`EV ALMA KOMŞU AL SÖZLERİ GERÇEK´
Büyükbaş hayvanını kurtaranlara teşekkür eden Necati Yılmaz da "Köy muhtarımız ve köylülerimiz, bu ineğimi kurtararak bana 100 bin TL bağışta bulunmuş oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum. `Ev alma komşu al´ ve `Komşu komşunun külüne muhtaçtır´ sözleri her zaman gerçektir" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Artvin / Şavşat Nurbay USTA
2023-07-05 15:38:59

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